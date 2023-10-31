تخفيض راتب بوغبا يقرب اليوفي من التعاقد مع نجم أرسنال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي، للتخلص من راتب لاعب خط الوسط، الفرنسي بول بوغبا، الباهظ، واستغلاله في التعاقد مع نجم نادي أرسنال الإنجليزي، في سوق الانتقالات الشتوية القادم، بحسب تقارير إعلامية.

وكان النجم الفرنسي بوغبا، قد تعرض لعقوبة الإيقاف عن مماسرة كرة القدم حاليا، بعد أن جاءت نتيجة اختبار المنشطات إيجابية، بسبب اكتشاف وجود مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون.

ويسعى النادي الإيطالي في هذه الفترة لإيجاد البديل المناسب، خاصة وأنه في الوقت نفسه، تم إيقاف لاعب خط الوسط الإيطالي نيكولو فاجيولي لمدة سبعة أشهر على الأقل، بسبب انتهاكات قواعد المراهنات.

ووفقا لما كشفه موقع «توتو ميركاتو» الإيطالي، فإن البيانكونيري يسعى لاستغلال تخفيض راتب بوغبا للتعاقد مع نجم نادي أرسنال، الدولي الغاني توماس بارتي، في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة.

وسبق وأن أكدت صحيفة ليكيب (L'Équipe) الفرنسية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي قلّص راتب لاعبه بول بوغبا (30 عاما)، بعد سقوطه في فحص المنشطات».

وحسب المصدر، فإن يوفنتوس قلص راتب بوغبا كإجراء تأديبي من 8 ملايين يورو سنويا، إلى 42 ألف يورو فقط، ومن المنتظر أن يتجه النادي الشمالي الإيطالي إلى فسخ التعاقد مع اللاعب.

في الجهة الأخرى، يعيش بارتي (30 عاما) فترة صعبة مع الغانرز هذا الموسم، حيث شارك اللاعب أساسيا خلال 3 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، ويشعر بالإحباط المتزايد بسبب كثرة إصاباته وقلة الدقائق التي لعبها.

وكان النجم الغاني قد تعرض إلى إصابة جديدة في تدريبات الفريق قبل مواجهة إشبيلية بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ستبعده عن الملاعب لبضعة أسابيع، كما أعلن مدرب الفريق ميكيل أرتيتا قبل أيام.

يشار إلى أن بارتي انضم إلى النادي اللندني قادمًا من أتلتيكو مدريد في عام 2020، وكان لاعبا أساسيا لعدة سنوات، وأثبت أنه مؤثر في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

ومع ذلك، يبدو أن دوره هذا الموسم قد تضاءل إلى حد ما.