مانشستر يونايتد لا يفكر في إقالة تين هاغ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقارير صحفية إنجليزية عن موقف إدارة مانشستر يونايتد من إقالة المدرب الهولندي، إريك تين هاغ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، بعد الخسارة المدوية في الديربي ضد مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف من دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ».

ووفقا لما أوردته شبكة «ESPN» العالمية، فإن مانشستر يونايتد يشعر بالقلق من إمكانية عدم قدرة النادي على إنهاء الموسم بين الأربعة الكبار، إذ توجد مخاوف داخل النادي من أنهم قد لا يتواجدون لموسم آخر في دوري أبطال أوروبا، بعد فشلهم في التأهل في أربع مرات خلال العشر سنوات الماضية.

وبعد انتصار مانشستر سيتي في الديربي (3-0) على مسرح الأحلام «أولد ترافورد»، تراجع اليونايتد إلى المرتبة الثامنة بـ15 نقطة، بفارق 11 نقطة عن توتنهام المتصدر، وثماني نقاط عن أقرب مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، قالت مصادر للشبكة العالمية «إن إدارة مانشستر يونايتد ماتزال تضع كامل ثقتها في تين هاغ، وقدرته على تغيير الأمور، ولكن النادي يُدرك أنه توجد عدة عوامل - لا تتعلق بالمدرب - هي السبب وراء النتائج الحالية».

وبعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي (3-0) في الديربي، حقق «الشياطين الحمر» أسوأ بداية لهم على الإطلاق في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسروا خمس مباريات من أول 10 لقاءات.

وشدد التقرير على أن إدارة مانشستر يونايتد سوف تمنح تين هاغ الوقت الكافي من أجل إعادة الفريق للمسار الصحيح مرة أخرى، حيث يدرك النادي أن المشكلات الخارجية مثل الاستحواذ على النادي وإمكانية وجود مالك جديد، إلى جانب إصابات اللاعبين الرئيسيين، هي ما أثر بشكل كبير في مستوى الفريق.

ويستعد مانشستر يونايتد لملاقاة نيوكاسل يونايتد، في دور الـ16 من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، اليوم الأربعاء.