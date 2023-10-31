شكرا لقرائتكم خبر ليونيل ميسي يحطم كل الأرقام القياسية ويتوج للمرة الثامنة بجائزة الكرة الذهبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كل الأرقام القياسية وتوج للمرة الثامنة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2023 على مسرح شاتيليه بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك خلال حفل جوائز «الكرة الذهبية» العريقة التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.

واستحق ميسي الفوز بالجائزة نظرا لبصمته التاريخية مع منتخب بلاده حينما قاده قبل أقل من عام للتتويج بلقب مونديال قطر 2022 بعد 36 عاما من فوز الفريق بلقبه الثاني في المونديال عام 1986 عندما كان الأسطورة دييغو مارادونا هو النجم المتوج في صفوف الفريق.

المسيرة الرائعة

وقال ميسي لرويترز «لم أكن أتخيل أن أحظى بهذه المسيرة الرائعة مع كل ما حققته من إنجازات والحظ الذي خدمني باللعب مع أفضل فريق في العالم، أفضل فريق في التاريخ. من الرائع الفوز بهذه الجوائز الفردية».

وتابع أن «الفوز بكوبا أمريكا وبعدها كأس العالم أمر مذهل.. كل جوائز (الكرة الذهبية) التي حصلت عليها تحمل مكانة خاصة لأسباب مختلفة».

وأوضح ميسي «سعيد لنيل هذا التقدير الذي حصلت عليه بفضل ما حققناه (جميعا كلاعبين) مع المنتخب الوطني.. هذا اللقب (كأس العالم) الذي كنا نهدف إليه لسنوات عديدة يجعل الأمر أكثر خصوصية».

وردا على سؤال عما إذا كان سيستمر حتى كأس العالم 2026، قال ميسي «لا أفكر في ذلك الأمر. سأستمتع (بمسيرتي) يوما بيوم.. ستكون هناك بطولة كوبا أمريكا أولا في الولايات المتحدة (عام 2024) أما (كأس العالم)، فلا أفكر في الأمر حاليا».

أفضل لاعب في العالم

ولعب ميسي دورا بارزا في فوز الفريق باللقب، واستحق الفوز بلقب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال 2022، كما حل ثانيا في قائمة هدافي النسخة نفسها برصيد 7 أهداف.

وبعد شهرين فقط من فوزه باللقب المونديالي نال ميسي جائزة «الأفضل» التي يقدمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إلى أفضل لاعب في العالم، وذلك لعام 2022.

كما فاز ميسي بلقب الدوري الفرنسي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان نهاية الموسم الماضي، وسجل 16 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة.

وانتقل ميسي إلى فريقه الحالي إنتر ميامي الأمريكي الصيف الماضي، ليستهل مسيرته مع الفريق الجديد بإحراز لقب بطولة «كأس الدوريات»، والتي توج هدافا لها في هذه النسخة، كما أحرز جائزة أفضل لاعب في النسخة نفسها.

الكرة الذهبية

وسبق لميسي الفوز بالكرة الذهبية في 7 نسخ بأعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021، كما حل ثانيا في الاستفتاء على الكرة الذهبية في 5 نسخ أخرى، وجاء في المركز الثالث مرة واحدة.

وعلى مدار 15 نسخة للجائزة منذ عام 2007 وحتى 2022 لم يغب ميسي عن المراكز الثلاثة الأولى في نتيجة الاستفتاء على الكرة الذهبية سوى مرتين في 2018 و2022، علما بأن نسخة 2020 ألغيت بسبب جائحة كورونا.

ولا يقترب من رصيد ميسي على مدار تاريخ «الكرة الذهبية» سوى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي، والذي توج بها 5 مرات سابقة كان آخرها في 2017.

وانتزع الفرنسي كريم بنزيما الجائزة في نسختها الماضية عام 2022 معتمدا على إنجازه الكبير مع ريال مدريد الإسباني في موسم 2022/2021 عندما توج مع الفريق بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

واجه ميسي منافسة قوية على الجائزة المرموقة من 4 لاعبين:

المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي حل في المركز الثاني وظفر بجائزة «غيرد مولر» كأفضل هداف في عام 2023.

المركز الثالث ذهب للنجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

حل رابعا البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

أما المركز الخامس في القائمة فكان من نصيب الإسباني رودري لاعب «السيتيزنز».

أبرز إنجازات الأسطورة التاريخي ليونيل ميسي: