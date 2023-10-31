الامارات | جائزة أفضل حكم فيديو مساعد في آسيا للدولي عمار الجنيبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل الحكم الدولي الدكتور عمار الجنيبي على جائزة أفضل حكم فيديو مساعد في آسيا خلال الحفل السنوي الـ 27 لجوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022، الذي أقيم اليوم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات العالمي بالعاصمة القطرية وذلك ضمن أفضل حكام القارة التي ضمت حكم الساحة الاسترالي كريس بيث، ومواطنيه الحكمين المساعدين انتون شتاينن، وآشلي بيكهام.