الامارات | جائزة أفضل حكم فيديو مساعد في آسيا للدولي عمار الجنيبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة أفضل حكم فيديو مساعد في آسيا للدولي عمار الجنيبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل الحكم الدولي الدكتور عمار الجنيبي على جائزة أفضل حكم فيديو مساعد في آسيا خلال الحفل السنوي الـ 27 لجوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022، الذي أقيم اليوم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات العالمي بالعاصمة القطرية وذلك ضمن أفضل حكام القارة التي ضمت حكم الساحة الاسترالي كريس بيث، ومواطنيه الحكمين المساعدين انتون شتاينن، وآشلي بيكهام.
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