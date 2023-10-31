رسميًا.. السعودية تستضيف كأس العالم 2034

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " مساء اليوم الثلاثاء رسميا عن إقامة بطولة كأس العالم لعام 2034 في المملكة العربية السعودية.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفديوهات " إنستجرام " : "سيتم تنظيم أعظم عرض على وجه الأرض من قبل كندا والمكسيك والولايات المتحدة في عام 2026 - في أمريكا الشمالية " .

وأضاف : " ومن المقرر أن يتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم لكرة القدم في أفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا) - مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين وباراجواي وأوروغواي) - في عام 2030 وفي آسيا (السعودية)في عام 2034 ".

وتابع رئيس الفيفا : " خمس قارات وعشر دول تشارك في تنظيم المباريات في البطولة - وهذا ما يجعل كرة القدم عالمية حقًا! تعليقات تمت الموافقة على عملية تقديم العطاءات بالإجماع من خلال مجلس FIFA - حيث يتم تمثيل كافة الاتحادات القارية الستة - بعد حوار بناء ومشاورات مكثفة ".

وأكمل : "شكرا لكل من شارك في هذا التبادل الإيجابي. إن كرة القدم توحد العالم على نحو لا مثيل له في أي رياضة أخرى، وتشكل بطولة كأس العالم لكرة القدم المعرض الأمثل لرسالة الوحدة والشمول، فضلاً عن أنها تقدم مثالاً مهماً للكيفية التي يمكن بها للثقافات المختلفة أن تجتمع معاً وأن تتعلم وتفهم بعضها بعضاً بشكل أفضل".

وأتم حديثه قائلًا: "وبينما نعيش في عالم منقسم وعدواني بشكل متزايد، فإننا نظهر مرة أخرى أن كرة القدم، الرياضة العالمية الرائدة، تتحد بشكل لا مثيل له. إننا جميعاً نحتاج إلى مناسبات الوحدة هذه، وبطولات كأس العالم لكرة القدم المقبلة توفر قوة فريدة من نوعها لتحقيق الخير في هذا الصدد".