أهلي 2005 يتخطى غزل المحلة بثنائية في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 على ضيفه غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

سجل غزل المحلة هدف التقدم أولًا، ونجح فارس خالد في تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وفي الشوط الثاني من المباراة واصل الأهلي ضغطه بحثًا عن هدف التقدم، قبل أن يحصل على ركلة جزاء ويسددها أحمد خالد «كباكا» بنجاح في المرمى.

وبدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال - عبد الله بستانجي - أحمد عابدين - طارق فوزي.

الوسط: أحمد خالد «كباكا» - فارس خالد - أحمد وحيد.

الهجوم: محمد أحمد «شيبا» - محمد عبد الله- يوسف عفيفي.

وشارك محمد رأفت بدلًا من «شيبا»، هشام مصطفى بدلًا من فارس خالد، وإبراهيم عادل بدلًا من يوسف عفيفي، ومحمود لبيب بدلًا من طارق فوزي، وحسام عادل بدلًا من يوسف جمال.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى ٢٠ نقطة، جمعها من الفوز في ٦ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة والفوز خلالها بركلات الترجيح، والخسارة في مباراتين.

وفاز «أهلي 2005» على بلدية المحلة ٨ - صفر، وخسر أمام القناة صفر - ١، وفاز على سموحة ٤ - صفر، وعلى حرس الحدود ٣ - صفر، وخسر أمام زد ٢ - ٣، وفاز على أسيوط ٣ - ١، وعلى دجلة ٢ - ١، وتعادل مع فاركو ١ - ١، وفاز عليه ٥ - ٣ بركلات الترجيح، وفاز على غزل المحلة ٢ - ١، مسجلًا ٢٥ هدفًا مقابل ٨ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 بالأهلي كلا من حسن محمد مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.