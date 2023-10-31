ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مجريات الشوط الاول من مواجهة الاهلي السعودي امام نظير أبها بهدف لكل فريق، في لقاء جمع بين الفريقين مساء اليم الثلاثاء، على ملعب ستاد عبدالله الفيصل، ضمن مواجهات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تعادل مثير يحسم نتيجة الأهلي وأبها في الشوط الاول

افتتح التسجيل اللاعب أحمكد عبده لنادي أبها في الدقيقة 45+ 2 ليمر وقت قليل ويدرك النجم الجزائري رياض محرز هدف التعادل في الدقيقة 45+ 8 من نفس الشوط الذي شهد 10 دقائق تقريبًا وقت بدل ضائع.

يمتلك الأهلي على مقاعد البدلاء كل من عبدالرحمن الصانبي وعلي الأسمري وهيثم عسيري وسعد بالعبيد ومحمد المجحد وزياد الجهني وعلي مجرشي ويان حامد وفهد الرشيدي، يمكنه تعديل النتيجة بيهم في الشوط الثاني وتحقيق الانتصار.

بينما يتواجد على مقاعد بدلاء أبها كل من أروش ماتيتش وسعد ناطق ومحمد الكنيدري وسعد السلولي وعبدالرحمن البوق وفرانسوا كامانو وعبدالإلة الشمري وحسن العلي وزياد الصحفي.