معلق مباراة الاهلي ضد صن داونز في نصف نهائي الدوري الأفريقي

تعرف على معلق مباراة الاهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي، في اللقاء المرتقب في نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لموسم 2023.

ويتأهب النادي الاهلي لمواجهة نظيره صن داونز، غدًا الأربعاء الموافق 1 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

وستقام مباراة الاهلي وصن داونز، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

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وكان المارد الأحمر ، قد خسر في مواجهة الذهاب بهدف نظيف أمام صن داونز، في لقاء أقيم في بريتوريا.

معلق مباراة الاهلي وصن داونز

ومن المقرر أن يتم بث أحداث مباراة الاهلي ضد صن داونز في الدوري الأفريقي، على قناة بي إن سبورت بتعليق علي محمد علي.

بينما يقوم المعلق فهد العتيبي بالتعليق على أحداث المواجهة الحاسمة عبر القناة السعودية، وعلى قناة أبو ظبي الرياضية، يعلق بلال علام.

ويقوم بالتعليق على مباراة الاهلي وصن داونز، عبر قناة أون تايم سبورت، محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى ومحمد عفيفي على الصوتية الثانية.