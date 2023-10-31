الارشيف / اخبار الرياضه

الاتفاق يتقدم بطلب رسمي لـ الاتحاد السعودي بعد الخسارة من النصر في كأس الملك

0 نشر
0 تبليغ

النصر والاتفاق - كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر والاتفاق - كأس خادم الحرمين الشريفين

أصدر نادي الاتفاق بياناً رسمياً مساء اليوم الثلاثاء، أعلن التقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بخصوص مباراته أمام النصر.

والتقى الاتفاق مع النصر اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، في اللقاء الذي انتهى بفوز العالمي بهدف دون رد.

وتقدم الاتفاق بطلب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، للكشف عن الحوار المسجل بين طاقم التحكيم وغرفة الفيديو، خلال مباراة الفريق الكروي الأول أمام النصر.

أقرأ أيضاً- رسميًا.. إنفانتينو يعلن إستضافة كأس العالم 2034

وجاء بيان الاتفاق الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” على النحو التالي:

“قدمت إدارة نادي الاتفاق طلبًا رسميًا للاتحاد السعودي لكرة القدم للإفصاح عن الحوار المسجل بين طاقم التحكيم وغرفة تقنية VAR في حالة استبعاد لاعب الاتفاق علي هزازي بالبطاقة الحمراء أمام النصر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن جهتها، تتقدم إدارة النادي باعتذارها الشديد للجماهير الاتفاقية على الخروج الغير مستحق من مسابقة أغلى الكؤوس للموسم 2023/2024”.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا