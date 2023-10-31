تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهة صن داونز في الدوري الأفريقي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، على ملامح التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره صن داونز.

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الاهلي أمام صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي، العديد من التغييرات.

ويواجه النادي الاهلي نظيره صن داونز، غدًا الأربعاء الموافق 1 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

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وستقام مباراة الاهلي وصن داونز، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الاهلي المتوقع أمام صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم، حسين الشحات، محمود كهربا.

والجدير بالذكر أن الاهلي، قد خسر في مواجهة الذهاب بهدف نظيف أمام صن داونز، في لقاء أقيم في بريتوريا.