بـ 9 لاعبين.. أبها يقصي الاهلي من كأس الملك السعودي

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اهلي جدة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الهزيمة من نظيره أبها، ضمن منافسات دور الـ16.

وفاز فريق أبها من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بهدفين مقابل هدف في مباراة دور الـ16، والتي أقيمت على ملعب الأمير عبد الفيصل، ليتأهل إلى ربع النهائي.

افتتح أهداف المباراة لصالح أبها اللاعب أحمد جابر في الدقيقة 2+45، من كرة عرضية من جهة اليمين من توكو إيكامبي، ليسكنها عبده براسية قوية في الشباك.

اقرأ أيضا.. رسميًا.. إنفانتينو يعلن إستضافة السعودية كأس العالم 2034

وتعادل لفريق الاهلي اللاعب الجزائري رياض محرز في الدقيقة 45+7، من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 53، بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو أشهر البطاقة الحمراء في وجه زكريا سامي بعد تدخل عنيف للغاية على أقدام روبيرتو فيرمينو.

وتقدم بالهدف الثاني لفريق أبها اللاعب توكو إيكامبي في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 4+90، منح حكم المباراة بطاقة صفراء ثانية وطرد لفرنسوا كامانو لاعب أبها بعد تدخل قوي في منتصف الملعب.