رسميًا.. المغرب تستضيف حفل جوائز كاف 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اختيار دولة المغرب، لاستضافة النسخة الجديدة من حفل جوائز الأفضل.

قرر الاتحاد الأفريق إقامة حفل جوائز “كاف” يوم 11 ديسمبر المقبل، في مدينة مراكش المغربية.

ويستعد كاف لتنظيم حفل جوائز أفضل لاعب في قارة أفريقيا، وكذلك أفضل لاعب وأفضل مدرب، إلى جانب أفضل منتخب ونادٍ.

وأكد الاتحاد الأفريقي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” انه سيتم إقامة الحفل يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر المقبل، بمدينة مراكش المغربية.

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وكانت المغرب قد نجحت في الحصول على حق تنظيم واستضافة نهائيات كأس العالم نسخة عام 2030 في ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وتعد المغرب من أبرز المرشحين لاستضافة كأس العالم للأندية نسخة عام 2029.

ويعد الإيفوارى، يايا توريه، أكثر لاعب توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا حيث حصل عليها 4 مرات من قبل متساوياً مع الكاميروني صامويل إيتو، ويليه كلاً من ديدييه دروجبا، ومحمد صلاح، ونوانكو كانو، وساديو ماني برصيد كرتين لكل لاعب، وأخيرًا رياض محرز، وعبيدى بيليه مرة واحدة لكلًا منهما.