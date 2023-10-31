تصريحات نارية من جيرارد بعد وداع كأس الملك ورد مثير لمدرب النصر

أطلق ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق السعودي، تصريحاته النارية ضد حكم مباراتهم ضد النصر مساء اليوم الثلاثاء، في كأس الملك، ضمن منافسات دور الـ 16.

وقال جيرارد في تصريحاته للمؤتمر الصحفي:” الحكم قال لاحد مساعديني منحت هزازي بطاقة أحمر بسبب ردة فعل لاعبي النصر، ولو كان هذا الحال لتلقى الجميع بطاقات حمراء في المباراة إذن “.

وأضاف ستيفن جيرارد:” حكم مباراة اليوم كان له يد كبيره في تحديد نتيجة المباراة، نحن لم نخسر ضد النصر خسرنا ضد الحكم، لم أر حكمًا سيء منذ بداية مسيرتي أكثر من حكم مباراة اليوم “.

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وعلى الجانب الآخر، رد لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر على تصريحات جيرارد، بعدما قال في المؤتمر الصحفي:” أنا لا أعلق على حديث زملائي المدربين، ولا أعرف ماذا قال جيرارد، وأظن أن لدينا ضربتي جزاء، كما أن هدف تاليسكا صحيح “.

وأردف كاسترو:” قلت لحكم المباراة بين شوطي المباراة أن سبب إلغاء هدف تاليسكا غير صحيح، لأنه لو لم يحتسبه، يجب أن يعلن عن ضربة جزاء لصالح رونالدو، الخيبري لاعب ذكي، يستلم ويسلم الكرة بإمتياز، لذلك استعنت به في مركز الظهير الأيمن “.

وواصل:” اعتذر عن الإجابة احترامًا لزميلي مدرب منتخب البرازيل، لكن تاليسكا يملك امكانيات كبيرة جدًا، وهو لاعب كبير لدينا في المجموعة، مجملاً كنا نستحق الفوز أمام فريق ومدرب محترمين”.

واختتم:” رغم أننا لعبنا ناقصين من نهاية الشوط الأول، إلا أن الاتفاق لم يصل في الشوط الثاني لمرمى فريقي إلا مرة واحدة، كما أننا كنا الأفضل في الأشواط الإضافية “.