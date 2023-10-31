مشاركة إمام وكهربا ومفاجأة الخطيب.. تفاصيل مران الأهلي الأخير قبل مواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة صن داونز غدا الأربعاء في إياب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن المران شهد مشاركة محمود كهربا وإمام عاشور بشكل طبيعي، وأصبحا جاهزان للمشاركة في المباراة بعد الغياب في المواجهة السابقة بسبب الإصابة.

وأوضح المصدر، أن الخطيب فاجئ الجميع بحضوره المران من أجل مؤازرة اللاعبين قبل المباراة الهامة، وتحدث مع خالد بيبو مدير الكرة، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على ضرورة تحقيق الفوز غدا والتأهل.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي خسر في مباراة الذهاب من نظيره صنداونز بهدف دون رد، ويحتاج غدا للفوز بهدفين من أجل التأهل للمباراة النهائية بشكل رسمي.