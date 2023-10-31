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فانتازي.. ارتفاع سعر ثنائي ليفربول اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

ارتفع اليوم الثلاثاء سعر ثنائي نادي داروين نونيز وتسيميكاس، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 31 أكتوبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي :

لاعبون ارتفعت أسعارهم

موسى ديابي (أستون فيلا) 6.8 مليون جنيه إسترليني

داروين نونيز (ليفربول) 7.5 مليون جنيه إسترليني

كونستانتينوس تسيميكاس (ليفربول) 4.6 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

جابرييل خيسوس (آرسنال) 7.8 مليون جنيه إسترليني.

آرون رامسديل (أرسنال) 4.7 مليون جنيه إسترليني.

جاستن كلويفرت (بورنموث) 4.6 مليون جنيه إسترليني.

فاكوندو بونانوتي (برايتون) 4.7 مليون جنيه إسترليني.

رحيم سترلينج () 6.9 مليون جنيه إسترليني.

لويس هال (نيوكاسل) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 7.4 مليون جنيه إسترليني.

مورجان جيبس وايت (نوتنجهام فورست) 5.7 مليون جنيه إسترليني.

ديستني أودوجي (توتنهام) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

جوني أوتو (ولفرهامبتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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