المغرب تستضيف حفل جوائز أفضل لاعب في أفريقيا ديسمبر القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا دولة المغرب لاستضافة النسخة الجديدة من حفل جوائز "كاف" 11 ديسمبر المقبل.

ويستعد "كاف"، لتنظيم حفله السنوي، بمدينة مراكش المغربية، لاختيار وتسليم جوائز أفضل لاعب في قارة أفريقيا، وكذلك أفضل لاعب وأفضل مدرب، إلى جانب أفضل منتخب ونادٍ، وأفضل لاعب صاعد.

وأكد الكاف عبر صفحته عبر منصة "إكس" أن حفل الاتحاد الإفريقى، سيقام يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر المقبل، بمدينة مراكش المغربية.

وفازت دولة المغرب بحقوق تنظيم واستضافة نهائيات كأس العالم نسخة عام 2030، بتنظيم مشترك مع دولتي إسبانيا والبرتغال.

وتعد المغرب من أبرز المرشحين لاستضافة كأس العالم للأندية نسخة عام 2029.

ويتصدر الإيفوارى، يايا توريه، قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة "الأفضل فى أفريقيا" أربع مرات، ويليه الكاميرون صامويل إيتو بنفس الرصيد، وديدييه دروجبا، ومحمد صلاح، ونوانكو كانو، وساديو ماني برصيد كرتين لكل لاعب، وأخيرًا رياض محرز، وعبيدى بيليه مرة واحدة لكلًا منهما.