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السعودية المرشح الوحيد لأستضافة كأس العالم 2034

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان رسمي، تلقيه طلبات تنظيم كأس العالم 2030 و 2034، بالإضافة إلى مباريات احتفالية الذكرى المئوية للبطولة.

كشف بيان الاتحاد أنه تلقى طلب مشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة كأس العالم 2030، فيما جاء طلب تنظيم الاحتفالية من اوروجواي والأرجنتين وباراجواي.

استقبل الاتحاد الدولي طلبا وحيدا لاستضافة كأس العالم 2034، مقدما من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتقوم فيفا بتقييم ملفات الترشح، ثم تعلن عن الدول المستضيفة في الربع الرابع من عام 2024.

يذكر أن الاتحاد الدولي أعلن في وقت سابق فوز إسبانيا والمغرب والبرتغال بتنظيم كأس العالم 2030، كما أن قارتي آسيا وأوقيانوسيا هما من حق لهم التقدم بطلبات استضافة كأس العالم 2034.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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