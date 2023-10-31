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"فيفا" يعلن استضافة السعودية كأس العالم 2034

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تنظيم المملكة العربية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

ونشر إنفانتينو صورة عبر حسابه على موقع التواصل "إنستجرام"، قال فيها: "سيتم تنظيم أعظم عرض على الأرض من قبل كندا المكسيك والولايات المتحدة في عام 2026 - في أمريكا الشمالية".

وأضاف، قائلًا: "من المقرر أن تتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم FIFA في إفريقيا ( المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا) - مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية الأرجنتين، باراجواي والأروجواي) - في عام 2030 ".

وأكمل: "في آسيا المملكة العربية السعودية في عام 2034 ستشارك 3 نسخ و5 قارات و10 دول في تنظيم المباريات في البطولة - وهذا ما يجعل كرة القدم عالمية حقًا!".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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