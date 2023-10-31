"فيفا" يعلن استضافة السعودية كأس العالم 2034

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تنظيم المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

ونشر إنفانتينو صورة عبر حسابه على موقع التواصل "إنستجرام"، قال فيها: "سيتم تنظيم أعظم عرض على الأرض من قبل كندا المكسيك والولايات المتحدة في عام 2026 - في أمريكا الشمالية".

وأضاف، قائلًا: "من المقرر أن تتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم FIFA في إفريقيا ( المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا) - مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية الأرجنتين، باراجواي والأروجواي) - في عام 2030 ".

وأكمل: "في آسيا المملكة العربية السعودية في عام 2034 ستشارك 3 نسخ و5 قارات و10 دول في تنظيم المباريات في البطولة - وهذا ما يجعل كرة القدم عالمية حقًا!".