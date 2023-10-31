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تفاصيل المران الأخير للأهلي قبل مواجهة صن داونز.. صور

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القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة صن داونز المقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي للدوري الأفريقي.

وخاض الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب التتش في حضور وسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى، وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين وتبعها إجراء عمليات الإحماء، فيما اشتمل المران على تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وأسفر الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقمًا باللون الكحلي بالكامل ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وكان الفريق قد عاد بالأمس من جنوب أفريقيا بعد خوض مباراة الذهاب أمام صن داونز على استاد لوفتوس بمدينة بريتوريا.

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السولية

 

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إمام عاشور

 

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محمود متولى

 

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كهربا

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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