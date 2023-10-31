شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقى استدعاء من منتخب جنوب أفريقيا بشأن بيرسي تاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادى الأهلى استدعاء للجنوب أفريقي بيرسي تاو صانع ألعاب الفريق الأحمر لمنتخب بلاده للمشاركة في مباراتي بنين وروندا في نوفمبر المقبل، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة صن دوانز فى الثامنة مساء غد الاربعاء باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وفى حال تخطى الأهلي عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 فى مباراة العودة باستاد القاهرة.

وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.