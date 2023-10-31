شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 31/ 10/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، الموافق 31/ 10/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها، الزمالك يدرس عدة سير ذاتية لتجهيز بديل أوسوريو تحسبًا للرحيل، وصحيفة جنوب أفريقية: موسيمانى مطلوب لتدريب الزمالك.. وكايزر تشيفز يترقب.

الزمالك يدرس عدة سير ذاتية لتجهيز بديل أوسوريو تحسبًا للرحيل

بدأ مسئولو نادى الزمالك دراسة سير ذاتية لعدد من المدربين الأجانب، لتجهيز بديل للخواجة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول، تحسبًا لرحيله عن منصبه فى أى مرحلة مقبلة، نظرًا لتراجع النتائج، الأمر الذى آثار غموضاً حول مستقبله مع النادى الأبيض.

صحيفة جنوب أفريقية: موسيمانى مطلوب لتدريب الزمالك.. وكايزر تشيفز يترقب

ذكرت تقارير صحفية جنوب أفريقية اليوم الثلاثاء أن الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، مدرب الأهلى السابق والوحدة الإماراتى الحالى، بات قريبا من تدريب الزمالك الذي جدد اهتمامه للتفاوض مع المدرب.

الزمالك يضع التجديد لـ شيكابالا على رأس أولوياته

يضع مسئولو نادى الزمالك التجديد لـ محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم القلعة البيضاء على رأس الأولويات لقوة تأثيره مع الفريق خلال المباريات الماضية رغم تقدم عمره كما أنه أحد الركائز والعناصر الأساسية التى لا غنى عنها في تشكيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.

اتحاد الكرة يحصل على موافقة أمنية بحضور 6 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وبيراميدز

حصل اتحاد الكرة على موافقة الجهات الأمنية لحضور 6 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023 والتي تقام 8 نوفمبر المقبل في السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولى.

حسن موسى يكشف المهام المطلوبة منه فى نادى الزمالك

كشف اللواء حسن موسى نائب المدير التنفيذى في نادى الزمالك إنه سعيد بمنصبه الجديد فى القلعة البيضاء ، مؤكداً أنه سعيد بالروح الموجودة بين أعضاء مجلس الإدارة لخدمة القلعة البيضاء.

أوسوريو يعود لقيادة مران الزمالك ومشاركة شيكابالا استعدادا لمواجهة زد

عاد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لقيادة مران الفريق الأبيض استعداداً لمواجهة زد المقرر لها يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري Nile.

مران الزمالك.. جلسة بين أوسوريو واللاعبين.. غياب شلبى ومشاركة شيكابالا

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول بالزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق قبل التدريب الذى خاضه الفريق بملعب الترسانة ، استعداد لمباراته أمام زد في الجولة السادسة من بطولة دورى Nile .

مهاجم إنبى معروض على الزمالك فى الميركاتو الشتوى