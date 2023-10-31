شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ساخر من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدو أن تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، لم ينل إعجاب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

فقد نشرت صحيفة «إس» الإسبانية فيديو للصحفي الشهير توماس رونسيرو، وهو يسخر من منح الكرة الذهبية لميسي.

وعلَّق كريستيانو رونالدو على كلام رونسيرو بأربعة وجوه ضاحكة، ما أثار تفاعلاً كبيراً على منصة «إنستغرام».

وقال توماس رونسيرو: «لقد حدث ما كنا نعرفه، كرة ذهبية أخرى لميسي، لقد ذهب للاعتزال في ميامي بعدما كان يتطلع بالفعل إلى الاعتزال في باريس سان جيرمان للتحضير لكأس العالم».

وأضاف: «لقد فاز بكأس العالم، نعم، لكن بعدما حصلوا على 6 ركلات جزاء.. كأس العالم كانت قبل 10 أشهر، ونحن في نوفمبر، ميسي لديه ثماني كرات ذهبية، يجب أن يكون لديه خمسة».