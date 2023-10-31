توقعات بمضاعفة إيرادات بث دوري روشن 4 مرات

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وجاء هذا التوقع في تقرير للشركة، أشارت فيه إلى أن زيادة اهتمام وسائل الإعلام والتدفق المتزايد للاعبين المعروفين والموهوبين من أوروبا، أسهمت في نمو صفقات البث الخاصة بالدوري السعودي للمحترفين.
وبحسب التقرير فإن الدوري السعودي للمحترفين حقق ما قيمته 710 آلاف دولار من 28 صفقة دولية خلال الموسم السابق، متوقعا أن تتضاعف إيرادات صفقات البث الجديدة أربع مرات خلال الموسم الحالي.
وأضاف أن الإيرادات التجارية للدوري بلغت 121 مليون دولار خلال موسم 2022-2023، فيما سجل الحضور الجماهيري نموا بنسبة نحو 150%.
وأشار إلى أن تدفق اللاعبين الأجانب الموهوبين إلى الدوري السعودي سيسهم في إعطاء دفعة قوية لتطوير المواهب المحلية في المملكة، ما يؤدي لدعم وتعزيز مكانة المنتخب السعودي لكرة القدم في المسابقات العالمية والإقليمية.
وتراهن السعودية على تعزيز قطاع الرياضة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة؛ حيث أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلته مع “فوكس نيوز”، أن الاستثمارات في قطاع الرياضة أضافت 1% للناتج المحلي، مشيرا إلى أن المملكة ستواصل خطواتها في هذا المجال لزيادة مساهمة القطاع بنحو 1.5% أخرى.
وبلغ إجمالي إنفاق أندية الدوري السعودي في انتقالات صيف 2023 نحو 1.03 مليار دولار، منها 895.6 مليون أنفقتها الأندية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.
التعاقدات الضخمة التي أبرمتها فرق الدوري السعودي، جعلته من أكبر 10 دوريات في العالم من جهة القيمة السوقية في العالم، مسجلة 1.27 مليار دولار، وهي قائمة يتصدرها الدوري الإنجليزي بقيمة سوقية تصل إلى 11.16 مليار دولار.
أبرز مراحل حقوق النقل التلفزيوني:
- بداية الألفية: أوربت التلفزيونية تنجح في شراء حقوق النقل التلفزيوني مقابل 9.9 ملايين ريال للسنة الواحدة.
- 2006: شبكة راديو وتلفزيون العرب ART مقابل 100 مليون ريال للموسم الواحد.
- 2011: القنوات الرياضية السعودية نالت حقوق البيع ممثلة بوزارة الإعلام مقابل 150 مليون ريال سعودي.
- 2015 : فازت مجموعة mbc الإعلامية بحقوق النقل التلفزيوني بعقد تاريخي بلغ 4.1 مليارات ريال سعودي، العقد تم فسخه بعد نحو 3 أعوام من توقيعه.
- حلت شركة الاتصالات السعودية مكانها بعقد نقل تلفزيوني بلغت قميتة 660 مليون ريال في السنة الواحدة، لكن اتحاد الكرة السعودي فسخ العقد.
- 2022: توقيع اتفاقية حقوق النقل الحصري لمنافسات الكروية السعودية لـ3 مواسم مع شبكة «SSC» الرياضية التابعة لشركة الرياضة السعودية بعقد بلغت قيمته 900 مليون ريال.
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