توقعات بمضاعفة إيرادات بث دوري روشن 4 مرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقعت شركة كامكو للاستثمار أن تتضاعف إيرادات صفقات بث الدوري السعودي للمحترفين أربع مرات خلال موسم 2023-2024، وذلك بعد أن سجلت خلال الموسم الماضي نحو 710 آلاف دولار.

وجاء هذا التوقع في تقرير للشركة، أشارت فيه إلى أن زيادة اهتمام وسائل الإعلام والتدفق المتزايد للاعبين المعروفين والموهوبين من أوروبا، أسهمت في نمو صفقات البث الخاصة بالدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب التقرير فإن الدوري السعودي للمحترفين حقق ما قيمته 710 آلاف دولار من 28 صفقة دولية خلال الموسم السابق، متوقعا أن تتضاعف إيرادات صفقات البث الجديدة أربع مرات خلال الموسم الحالي.

وأضاف أن الإيرادات التجارية للدوري بلغت 121 مليون دولار خلال موسم 2022-2023، فيما سجل الحضور الجماهيري نموا بنسبة نحو 150%.

وأشار إلى أن تدفق اللاعبين الأجانب الموهوبين إلى الدوري السعودي سيسهم في إعطاء دفعة قوية لتطوير المواهب المحلية في المملكة، ما يؤدي لدعم وتعزيز مكانة المنتخب السعودي لكرة القدم في المسابقات العالمية والإقليمية.

وتراهن السعودية على تعزيز قطاع الرياضة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة؛ حيث أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلته مع “فوكس نيوز”، أن الاستثمارات في قطاع الرياضة أضافت 1% للناتج المحلي، مشيرا إلى أن المملكة ستواصل خطواتها في هذا المجال لزيادة مساهمة القطاع بنحو 1.5% أخرى.

وبلغ إجمالي إنفاق أندية الدوري السعودي في انتقالات صيف 2023 نحو 1.03 مليار دولار، منها 895.6 مليون أنفقتها الأندية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

التعاقدات الضخمة التي أبرمتها فرق الدوري السعودي، جعلته من أكبر 10 دوريات في العالم من جهة القيمة السوقية في العالم، مسجلة 1.27 مليار دولار، وهي قائمة يتصدرها الدوري الإنجليزي بقيمة سوقية تصل إلى 11.16 مليار دولار.

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