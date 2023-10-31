شكرا لقرائتكم خبر اتحاد الكرة الأسترالي يمهد طريق السعودية لاستضافة المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتح الاتحاد الأسترالي لكرة القدم الطريق أمام المملكة العربية السعودية، بعدما أعلن أمس عن عدم ترشحه لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وكانت أستراليا قد أبدت رغبتها في المنافسة على استضافة هذه النسخة من البطولة الأكبر في العالم، إلا أن الاتحاد الأسترالي تراجع عن قراره في بيان رسمي.

وقال الاتحاد في بيان نشر أمس «لقد بحثنا في إمكانية تقديم ترشيح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وبعد أخذ جميع العوامل في الاعتبار، توصلنا إلى نتيجة مفادها عدم القيام بذلك في نسخة 2034».

وأضاف البيان «بعد استضافة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا نيوزيلندا 2023 بنجاح، وتحطيم الأرقام القياسية، والتي استقبلت نحو مليونَي شخص في المباريات، في جميع أنحاء أستراليا ونيوزيلندا، فإن الاتحاد الأسترالي طموح لجلب المزيد من البطولات الكبرى إلى شواطئنا».

وتابع «لقد بحثنا في إمكانية التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وبعد أخذ جميع العوامل في الاعتبار، توصلنا إلى نتيجة مفادها عدم القيام بذلك في بطولة 2034».

وأكمل «بدلا من ذلك، نعتقد أننا في وضع قوي لاستضافة أقدم بطولة دولية للسيدات في العالم، وهي كأس آسيا للسيدات 2026، ومن ثم الترحيب بأعظم الفرق في كرة القدم العالمية في كأس العالم للأندية 2029. إن تحقيق ذلك -بعد كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA ومع دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في بريسبان 2032- سيمثل عقدا ذهبيا حقيقيا لكرة القدم الأسترالية».

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس إن السعودية هي المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم 2034.

وبالتالي من المتوقع أن تمنح رسميا هذا الشرف أواخر عام 2024.

ومنح الاتحاد الأسترالي فرصة كبيرة لنظيره السعودي في الظفر باستضافة تلك النسخة، وهو قرار عقلاني من جانبه، حيث إنه من الصعب التنافس مع رؤية المملكة الرياضية.

إلى ذلك أبدى مدرب نيوكاسل يونايتد، إيدي هاو، دعمه لاحتمالية تنظيم السعودية لمونديال 2034، بعدما أصبح هذا الملف هو الوحيد حتى الآن.

وقال هاو «رحلاتنا إلى الرياض وجدة كانت مميزة للغاية، كل مكان ذهبنا إليه كان منظما للغاية».

وتابع «حظينا بمعاملة جيدة للغاية، وهذا مؤشر على كيف سيكون كأس العالم هناك، فهو سيكون جيدا للغاية من الناحية التنظيمية».

يذكر أن الاتحاد السعودي قد أعلن رسميا ترشحه لاستضافة كأس العالم2034.