الأخضر يشارك في بطولة العالم لكمال الأجسام

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وضمت بعثة المنتخب كلا من نائب رئيس الاتحاد السعودي قاسم ليث، ورئيس الجهاز الفني فارس الدخيل، ورئيس الحكام محمد الشهري، والحكم الدولي حسين أبو الرحي، والمشرف الفني سليمان الحصيني، و12 لاعبا هم: حمدان الغامدي وعبدالعزيز النعمان وعبدالله الزهراني ورمضان هوساوي وأحمد آل فريد وهتان بخاري ونايف الباشه وعقيل جعفري وإبراهيم الناجم وعلي أبو المكارم وماجد أبو الرحي.
وطالب رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام أيمن الراشد خلال اتصال مع رئيس البعثة بتوفير جميع متطلبات المنتخب من أجل تشريف المملكة في هذا المحفل الرياضي العالمي وتحقيق نتائج إيجابية.
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