شكرا لقرائتكم خبر 4191 مطية تتنافس على كأس الأولمبية السعودية للهجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم منافسات كأس الأولمبية السعودية للهجن في نسختها الثالثة، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على أرض ميدان تبوك للهجن.

ويقام خلال أيام المنافسات الخمسة 118 شوطا، بمشاركة 4191 مطية تمثل تسع دول، وبمجموع جوائز يتجاوز الـ 10 ملايين ريال، وذلك ضمن روزنامة الاتحاد للموسم الرياضي 2024/2023.

ويتضمن برنامج كأس الاتحاد إقامة 36 شوطا في اليوم الأول، مخصصة لفئة الـ«حقايق»، 30 شوطا في اليوم الثاني، لفئة الـ«لقايا»، وفي اليوم الثالث 24 شوطا مخصصة لفئة الـ«جذاع»، فيما سيتضمن اليوم الرابع إقامة 14 شوطا مخصصة لفئة الـ«ثنايا»، وفي اليوم الخامس والأخير يقام 14 شوطا مخصصة لفئة الـ«حيل»، والـ «زمول» إضافة للماراثون.

وتحظى رياضة الهجن بشكل خاص برعاية كريمة من القيادة مما جعلها تصل لهذا المستوى العالمي مع بناء قطاع اقتصادي يخص رياضة الهجن من أكبر القطاعات المنافسة على كافة الأصعدة، وكذلك للمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير والارتقاء به لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية «المملكة 2030».