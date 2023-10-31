شكرا لقرائتكم خبر الشباب والتعاون يعبران لربع نهائي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل الشباب إلى دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب فوزه على الفتح (2-1) أمس في دور الـ16 بالبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1، حيث تقدم الفتح بهدف سجله كريستيان تيلو في الدقيقة 24، وتعادل الشباب عن طريق يانيك كاراسكو في الدقيقة 59، ليضطر الفريقان لخوض شوطين إضافيين، نجح خلالهما كاراسكو في إحراز هدف الفوز للشباب في الدقيقة 115.

إلى ذلك حجز فريق التعاون الأول لكرة القدم مقعده في دور ربع نهائي كأس الملك، بتغلبه على ضيفه الوحدة وصيف بطل النسخة الماضية بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي التعاون ببريدة.

ومنحت النيران الصديقة التقدم مبكرا لفريق التعاون قبل انقضاء الدقيقة الأولى على البداية، حينما فشل الحارس منير المحمدي في إبعاد الكرة بقدمه ليضعها بالخطأ في مرماه معلنة عن أول أهداف المباراة.

وما هي إلا 10 دقائق حتى عزز التعاون النتيجة بالهدف الثاني عن طريق الإسباني «ألفارو ميدران»، من ركلة حرة ثابتة نفذها ببراعة باغتت الحارس المغربي، قبل أن تعانق الشباك معلنة عن تأخر الوحدة بهدفين نظيفين بعد مرور «11» دقيقة فقط.