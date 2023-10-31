شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يتجاوز الفيحاء لدور الـ8.. ولدغة ماني تنقذ النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل الاتحاد إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تخطيه عقبة الفيحاء بثلاثية نظيفة، مساء أمس، على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفين للاتحاد في الدقيقتين 5 و87 قبل أن يضيف كريم بنزيما الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

فاجأ الاتحاد مضيفه الفيحاء بهدف مبكر في أول 5 دقائق بعد تمريرة في العمق من رومارينيو لينفرد حمدالله ويضعها في الشباك.

بعدها تراجع الاتحاد في الخلف وحاول الفيحاء الوصول لمرمى عبدالله المعيوف دون جدوى باستثناء كرتين الأولى عرضية من سكالا لكن لم تجد متابعة، والثانية برأسية من حسين الشويش لكن كرته علت العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد (1-0).

بدأ الاتحاد الشوط الثاني بهجمتين الأولى اخترق فيها زكريا هوساوي لكن دفاع الفيحاء تصدى لكرته قبل أن تصل لحارس المرمى.

وأضاف حمدالله هدف الاتحاد الثاني في الدقيقة 87 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الوقت بدل الضائع، أطلق كريم بنزيما رصاصة الرحمة على الفيحاء بتسجيل الهدف الثالث.

كما أكمل النصر مربع الكبار بعد تأهله إلى دور الثمانية، وذلك عقب فوزه الصعب على ضيفه نادي الاتفاق، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.

سجل ساديو ماني، مهاجم النصر الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 107، من الشوط الإضافي الثاني.

وشهدت المباراة طرد مهاجم النصر تاليسكا بسبب تدخله العنيف على لاعب الاتفاق.