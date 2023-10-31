الامارات | نجم العين يسجل أهدافاً خرافية خلال نومه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب وسط فريق العين، الدولي يحيى نادر، أن إلغاء موسم 2019-2020 بسبب تفشي فيروس «كوفيد-19» أنقذ مسيرته الرياضية، لأنه تعرض لإصابة خلال مواجهة الشارقة في وقت كان التشخيص الخطأ لطبيعة الإصابة يسير باتجاه آخر للعلاج، لكن الأمر تم تداركه لاحقاً، وتمكن من التعافي قبل الموسم اللاحق، وتطرق يحيى أيضاً إلى أنه يحلم كثيراً في الليل بأنه يسجل هدفاً خرافياً خلال نومه، وهذا من الكواليس الخاصة باللاعب!

وقال يحيى نادر لـ«الإمارات اليوم» عن فترة إصابته: «كنت أتلقى العلاج نحو ثلاثة أشهر، وربما كانت المدة قابلة للزيادة، كان هنالك سوء فهم لطبيعة الإصابة من جانب الجهاز الطبي وقتها، وقد أدى إلغاء الموسم لحصولي على فرصة كافية لتلقي العلاج بشكل صحيح، وأن أكون جاهزاً للعودة لصفوف الفريق مع انطلاقة الموسم الجديد».

وقال نادر إنه من نوعية اللاعبين الذين يفضلون الفوز في المباريات بأسلوب جماعي، وليس فردياً، وقال: «الطريقة الجماعية أفضل بكثير بكل تأكيد، لكن في بعض المباريات فإن الفوز لا يأتي إلا بالحلول الفردية، وبالتأكيد الانتصار هو أهم شيء في كرة القدم، فلا بأس».

وعلى مدار وقت المباراة، فإن ملامح يحيى نادر تتغير، إذ تكون أكثر صرامة، خصوصاً عند محاولة استخلاص الكرة من المنافسين، أو خلال الاحتجاج على قرارات الحكام، لكنه خارج الملعب، فإن الابتسامة لا تفارقه، كما أن علامات الخجل ترافقه دائماً في جميع المواقف.

وحول احتجاجه على قرارات الحكام، قال لاعب فريق العين: «صحيح دائماً ما أظهر غاضباً خلال القرارات التحكيمية، بالتأكيد هذه خصلة غير جيدة، ودائماً ما أحاول أن أتخلص منها، وفي اليوم التالي للمباراة أحرص على مشاهدة اللقاء كاملاً حتى أتعرف إلى أخطائي، وما إذا كنت قد نجحت في تطبيق أدواري بشكل جيد أم لا».

وأشار لاعب الوسط الدولي الذي يدرس تخصص الإعلام في كلية الخوارزمي، إلى أن بعض المباريات لا تنتهي بإطلاق صافرة النهاية، وأنها تكون مستمرة حتى خلال فترة نومه، وقال (ضاحكاً): «كثير ما أستكمل المباريات خلال نومي، أحياناً أحلم بأنني أسجل هدفاً خرافياً».

وحول مشوار الفريق خلال الموسم الحالي على مستوى دوري أدنوك للمحترفين الذي استعاد فيه توازنه بالفوز في الجولة الماضية على الإمارات بعد الهزيمة من النصر، قال يحيى نادر إن الخسارة أمام «العميد» كانت بمثابة «دش بارد»، مضيفاً: «لقد تعلمنا من تلك الخسارة بكل تأكيد، وبعدها حققنا الفوز على الفيحاء في دوري أبطال آسيا، ومن ثم الانتصار على الإمارات».

مواجهة قوية.. لكن بـ 3 نقاط

وصف لاعب فريق العين، يحيى نادر، مواجهة الوصل بالقوية، لكنه أكد أنها مباراة محصلتها ثلاث نقاط فقط، وقال: «هي مباراة كبيرة وصعبة بكل تأكيد، ولكن في الأخير هي مجرد ثلاث نقاط ليست أكثر ولا أقل، من الطبيعي حالة الحماسة لدى الجماهير، ولكنها لا تلقي بالضغوط علينا، لأن من يرتدِ قميص نادي العين فمن الطبيعي أن يكون معتاداً مثل هذه الضغوط، وهي لا تؤثر فينا بكل تأكيد».