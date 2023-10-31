"الفيفا" يعلن السعودية مرشحا وحيدا لاستضافة مونديال 2034



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الثلاثاء، أن السعودية هي الاتحاد الوحيد لكرة القدم الذي تقدم بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 بحلول الموعد النهائي المحدد لاستقبال خطابات النوايا.



وقال الاتحاد في بيان رسمي على موقعه بالإنترنت: "بموجب اللوائح التي صادق عليها مجلس الفيفا بتاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والمتعلقة بملفات الترشح، تلقى الفيفا خطابات النوايا من المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة مونديال 2030، ومن السعودية لاستضافة نسخة 2034".



وأفاد: "ستُجري إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم حواراً مباشراً مع الأطراف صاحبة ملفات الترشّح لضمان استلام ملفات مكتملة وشاملة وتقييمها بحسب متطلبات الحد الأدنى للاستضافة التي صادق عليها مجلس الفيفا سابقاً.



وسيركز الحوار على المجالات التي حظيت بالأولوية في الرؤية العامة لهذا الحدث وأبرز المعايير المعمول بها من بنية تحتية وخدمات والجانب التجاري والاستدامة وحقوق الإنسان.



وكان "الفيفا" قد دعا دول آسيا ومنطقة أوقيانوسيا لتقديم عروضها لاستضافة البطولة بحلول 31 أكتوبر. وأعلنت السعودية أنها ستتقدم بعرض مباشرة لاستضافة العرس الكروي العالمي بعد إعلان الفيفا في الرابع من أكتوبر.



وقالت أستراليا، الثلاثاء، إنها لن تتقدم بطلب لاستضافة البطولة لتصبح السعودية المرشحة الوحيدة.



ومنح "الفيفا" حق تنظيم كأس العالم 2030 للمغرب والبرتغال وإسبانيا كما تستضيف أوروجواي والأرجنتين وباراجواي مباريات ضمن الاحتفال بمئوية البطولة.



(الاناضول)