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عمر عصر يقصي بطل السويد ويتأهل لربع نهائي بطولة فرانكفورت لتنس الطاولة

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ياسر رشاد - القاهرة - فجر اللاعب المصري عمر عصر مفاجاة من العيار الثقيل بعد تغلبه على السويدي أنطون كالبيرج في مباراة ثمن النهائي ببطولة فرانكفورت الدولية لتنس الطاولة.

وأطاح عمر عصر بكالبيرج المصنف رقم 17 عالمياً بعد باراة مرااثونية أنهاها البطل المصري بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط.

وتقدم عمر عصر بالشوط الأول قبل أن يعادل اللاعب السويدي النتيجة ويفوز بالشوط الثاني، قبل أن ينجح عصر في إنهاء الشوطين الثالث والرابع لصالحه.

وتأهل عمر عصر لربع نهائي بطولة فرانكفورت الدولية ليضرب موعداً نارياً مع الصيني مالونج المصنف الثالث على مستوى العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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