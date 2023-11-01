رونالدو يحتفي بجماهير النصر بعد التأهل لربع نهائي كأس الملك السعودي.. شاهد

احتفى البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالجماهير بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك السعودي.

وقاد رونالدو فريق النصر للتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك السعودي، بعد تخطي عقبة الاتفاق في الدور ثمن النهائي.

وكتب رونالدو عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد تأهل النصر لربع نهائي كأس الملك: “روح مذهلة من الفريق”.

وتابع كريستيانو رونالدو: “دعم لا يصدق، جماهيرنا التي ساعدتنا على القتال حتى النهاية”.

وفاز النصر على الاتفاق بهدف دون رد، سجله ساديو ماني في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الملك.

وفي السياق ذاته فقد اتجه الثنائي ماني ورونالدو عقب صافرة حكم المباراة نحو جماهير الاتفاق للاحتفال بالتأهل، لربع نهائي كأس الملك، والاشارة لهما بعلامة السكوت.

وكانت جماهير الاتفاق قد قامت باستفزاز رونالدو من خلال الهتاف باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد حصول الأخير على جائزة الكرة الذهبية.