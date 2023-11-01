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المتأهلون إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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كأس خادم الحرمين الشريفين

كأس خادم الحرمين الشريفين

تعرف على المتأهلون إلى دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين نسخة 2023/2024 بعد انتهاء مباريات دور الـ16 من البطولة.

وشهدت مباريات دور الـ16 من كأس الملك العديد من المفاجآت، أبرزها فوز أبها على الاهلي بهدفين دون رد والتأهل إلى ربع النهائي.

وتأهل الشباب بعد فوزه على الفتح بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل النصر بعدما فاز بصعوبة على الاتفاق بهد نظيف، وتأهل الهلال بالفوز على الحزم بثلاثة أهداف، وبنفس النتيجة فاز فريق الاتحاد على الفيحاء.

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وبعد انتهاء مباريات دور الـ16 تأهل إلى دور ربع النهائي كلاً من:

1-الفيصلي.

2-الخليج.

3-الهلال.

4- الشباب.

5- التعاون.

6- الاتحاد.

7- النصر.

8- أبها.

ومن المقرر ان تقام قرعة دور ربع نهائي كأس الملك السعودي يوم الخميس المقبل الموافق 2 نوفمبر في السابعة والنصف مساءً بتوقيت ، السادسة والنصف بتوقيت مصر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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