عقدة كأس الملك السعودي تلازم اهلي جدة للمرة الثامنة على التوالي

تكرست عقدة الفريق الأول لكرة بنادي اهلي جدة قي كأس الملك السعودي، بعد وداعه البطولة من الدور ثمن النهائي أمام أبها، بهدفين مقابل هدف.

وودع اهلي جدة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد السقوط أمام أبها في دور الـ16، بهدفين مقابل هدف.

عقدة تلازم اهلي جدة في كأس الملك السعودي

ودع فريق اهلي جدة بطولة كأس الملك للموسم الثامن على التوالي منذ التتويج باللقب عام 2016.

وتوج الاهلي السعودي بلقب كأس الملك للمرة الـ13 في تاريخه، عام 2016، على حساب نظيره النصر ‏في النهائي بنتيجة 2-1 في الوقت الإضافي.

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وودع فريق الاهلي بطولة كأس الملك السعودي عام 2017 من الدور النهائي.

بينما ودع فريق اهلي جدة بطولة كأس الملك من الدور نصف النهائي في عام 2018.

وفي عام 2019، ودع فريق الاهلي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور 16.

وخسر الاهلي في نصف نهائي كأس الملك عام 2020، ليودع البطولة أيضا.

وفي عام 2021، فقد ودع اهلي جدة بطولة كأس الملك السعودي من دور 16.

وخسر الاهلي في دور ربع النهائي عام 2022، ليودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

بينما لم يشارك فريق اهلي جدة في بطولة كأس الملك السعودي موسم 2022/2023.

وودع فريق الاهلي بطولة كأس الملك السعودي موسم في موسم 2023/2024، من دور الـ16، بعد الهزيمة من أبها بهدفين مقابل هدف.