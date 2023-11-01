سيد عبد الحفيظ يطلق قذائفه ضد تصريحات مدرب صن داونز

رد سيد عبد الحفيظ المحلل بقنوات أبو ظبي الرياضية، على تصريحات رولاني موكوينا مدرب صن داونز الجنوب أفريقي، بشأن شكوى الاهلي إلى كاف.

وتعجب عبد الحفيظ من احتمالية أن يشتكي مدرب صن داونز خاصة وأنه يتحقق له كل ما يطلبه فريقه، ولا يتعرض للضغوط التي تقع على عاتق الاهلي.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحاته للأستديو التحليلي لقناة “أبو ظبي الرياضية”، ردًا على تصريحات موكوينا بأن الاهلي كثير الشكوى:” لا أعرف ما الذي من الممكن أن يشتكي منه مدرب صنداونز “.

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وأضاف:” فريقه يلعب الساعة 3 عصرًا عندما يرغب في ذلك، لم أر في حياتي فريقًا يلعب مع بعض الفرق الساعة 3 ومع فرق أخرى الساعة 7 “.

وتابع عن حكم مباراة الغد:” الحكم السنغالي عيسى سي الذي يدير مباراة الغد، هو نفسه الحكم الذي أدار لقاء فوز صنداونز (5-2) على الأهلي.. هذا غير منطقي “.

واختتم:” حكم مباراة الإياب بين الأهلي وصنداونز أدار فقط 3 مباريات الموسم الماضي في دوري أبطال أفريقيا، ما الأمر الذي قد يشتكي منه مدرب صنداونز؟ لا شيء، كل طلباته مستجابة “.