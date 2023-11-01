قائمة الاهلي لمواجهة صن داونز في الدوري الأفريقي.. عودة عاشور وعبد القادر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، على القائمة التي تستعد لخوض المباراة ضد صن داونز، في لقاء إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ويستعد الاهلي لاستضافة صن داونز مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي في نسختها الأولى.

وجاءت قائمة الاهلي لتشهد عودة إمام عاشور وأحمد عبد القادر، بعد غيابهم عن مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، والتي حسمها صن داونز بهدف نظيف.

وضمت قائمة الاهلي كل من:

محمد الشناوي – مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف.

علي معلول – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – أكرم توفيق – محمد هاني – خالد عبد الفتاح.

أحمد نبيل كوكا – أليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور – أحمد عبد القادر – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – رضا سليم – بيرسي تاو.

محمود عبد المنعم كهربا – أنتوني موديست – صلاح محسن.

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وشهدت قائمة الاهلي غياب 9 لاعبين لأسباب مختلفة وهم: حمزة علاء ، محمود متولى ، عمرو السوليه ، محمد الضاوى ، كريم نيدفيد ، كريم فؤاد ، كريم الدبيس ، معتز محمد ، محمد زعلوك