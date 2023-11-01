بنزيما يعلق على تأهل الاتحاد إلى ربع نهائي كأس الملك

علق الفرنسي كريم بنزيما، نجم فريق الاتحاد السعودي، على التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الفيحاء.

وشارك كريم بنزيما، في المباراة التي جمعت بين الاتحاد ضد الفيحاء، اليوم الثلاثاء، على ملعب الملك فهد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الملك السعودي.

وحقق الاتحاد الفوز على الفيحاء بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، حيث سجل كريم بنزيما الهدف الثالث في الدقيقة 90+4.

أقرأ أيضًا.. عقدة كأس الملك السعودي تلازم اهلي جدة للمرة الثامنة على التوالي

ونشر بنزيما، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة من احتفاله بهدفه في المباراة، وعلق عليها:” اتجاه واحد فقط.. الحمدلله”.

ودخل الاتحاد السعودي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: زكريا هوساوي – حسن كادش – فيليبي – فيل الغامدي – عبدالله العليان.

خط الوسط : سلطان الفرحان – كانتي – رومارينهو.

خط الهجوم: كريم بنزيما – عبد الرزاق حمد الله.