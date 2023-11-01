كولر أم الركراكي.. من يفوز بجائزة مدرب العام في حفل توزيع جوائز "كاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن استضافة دولة المغرب النسخة الجديدة من حفل جوائز "كاف" 11 ديسمبر المقبل.

ويستعد "كاف"، لتنظيم حفله السنوي، بمدينة مراكش المغربية، لاختيار وتسليم جوائز أفضل لاعب في قارة أفريقيا، وكذلك أفضل لاعب وأفضل مدرب، إلى جانب أفضل منتخب ونادٍ، وأفضل لاعب صاعد، وهدف العام.

وتوج السنغالي ساديو ماني قد توج بأفضل لاعب إفريقي العام الماضي، في المغرب، بعدما توج مع أسود التيرانجا بكأس أمم أفريقيا، والصعود لمنافسات كأس العالم قطر 2022 على حساب منتخب مصر.

ومن المؤكد أن يشهد حفل توزيع جوائز الكاف تواجد النادي الأهلي كأفضل نادي في قارة إفريقيا، بطل دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر المصري.

كما ينافس السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على جائزة أفضل مدرب، بالمنافسة مع وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب.

وحقق مارسيل كولر مع الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للعام الماضي على حساب فريق الوداد المغربي، إضافة إلى تأهل الفريق لمونديال كأس العالم للأندية.

وصل وليد الركراكي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم في قطر مع منتخب المغرب، وحصل على المركز الرابع كأفضل إنجاز في تاريخ القارة في مونديال 2022.