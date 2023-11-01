كريم نيدفيد: الأهلي سيفوز على صن داونز ونحتاج لدعم الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أكد كريم نيدفيد، لاعب وسط فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية جميع اللاعبين من أجل مواجهة وعبور موقعة ماميلودي صن داونز غدًا الأربعاء.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي فريق صن داونز غدًا الأربعاء، في تمام الثامنة مساءًا على ملعب استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.



وكان الأهلي خسر مباراة الذهاب أمام صن دوانز في بريتوريا بنتيجة 1/0، وأصبح الفريق في حاجة إلى الفوز بفارق هدفين من أجل الصعود لنهائي دوري السوبر الأفريقي لأول مرة.

وقال "نيدفيد" في تصريحات خاصة لموقع "الأهلي"، إن مباريات الحسم في أي بطولة لا تحتاج إلى الكثير من الكلام عنها، واللاعبين يعلمون جيدًا الدور المطلوب منهم داخل الملعب.

وأوضح أن هذه المواجهات صعبة وقوية ودائمًا تحتاج إلى التركيز الشديد من جميع اللاعبين، مؤكدًا على ثقته في جميع زملائه وقدرتهم على تحقيق الفوز بالنتيجة المطلوبة والتأهل لنهائي البطولة.

وشدد لاعب الأهلي على أهمية الدعم والحضور الجماهيري داخل المدرجات، من أجل منح اللاعبين دافع قوي للضغط على الفريق المنافس، وتحقيق النتيجة التي تؤهل الأهلي إلى نهائي البطولة التي تقام لأول مرة داخل قارة إفريقيا.