عودة إمام وكهربا.. ننشر قائمة الأهلي لمواجهة صنداونز واستبعاد 9 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، قائمة اللاعبين المختارة لمواجهة صنداونز الجنوب أفريقي، المقرر لها غدا في إياب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وشهد القائمة عودة الثنائي إمام عاشور ومحمود عبدالمنعم كهربا، بعد غيابهم عن المباراة الماضية للإصابة.

جاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم- بيرسي تاو.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست - صلاح محسن.

استبعاد 9 لاعبين من القائمة هم:

"حمزة علاء، محمود متولي، عمرو السولية، محمد الضاوي كريستو ، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، كريم الدبيس، معتز محمد، محمد زعلوك".