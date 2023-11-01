شبانة: يجب على كولر اصطياد صن داونز والتأهل لنهائي الدوري الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي، هامة للغاية ومواجهة فاصلة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc، اليوم الثلاثاء، إن عودة أحمد عبدالقادر وإمام عاشور لقائمة الفريق تعطي إشارة إلى أن الوقت الحالي يحتاج للتكاتف من الجميع لعبور المواجهة الحاسمة.

وطالب شبانة من كولر أن يصطاد فريسته ويطير للنهائي، خصوصا بعد تصريحات رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز، الذي قال أن الأهلي يتحجج بالاخطاء التحكيمية مبررا لخسارته في لقاء الذهاب.

وأوضح أن بيان الأهلي جاء متأخر بعد سلسلة طويلة من الأخطاء التحكيمية، وتحديد موعد لقاء الذهاب بحسب رغبة مسئولي صنداونز، والاستعانة أيضا بحكم مجهول لإدارة المواجهة.

وأضاف أن رد الأهلي يجب أن يكون قويًا من الجهاز الفني واللاعبين، والجميع يقاتل من أجل الفوز، ويكون هناك تجانس بين اللاعبين داخبدل المستطيل الأخضر.

وأشار إلى أنه من الوارد مشاركة الشحات وتاو وكهربا، وأليو ديانج وأكرم توفيق وياسر ابراهيم وعلي معلول ومحمد عبدالمنعم في الدفاع، مع الشناوي في حراسة المرمى.