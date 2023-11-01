النحاس: كولر يستطيع تصحيح أخطائه وهذا توقعي لتشكيل الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أكد عماد النحاس نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الجمهور عليه عامل مهم في لقاء الأهلي وصن داونز لتحفيز اللاعبين، بالإضافة لاختيار التشكيل المناسب والتركيز والتوفيق داخل أرضية الملعب، خصوصا أن المباراة ستكون مضغوطة للغاية.

وقال "النحاس"، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc، إن كولر دائما يستفيد من أخطائه، وبعد خسارته في دوري الابطال من صنداونز في النسخة السابقة، انتفض الفريق وظهر بمستوى قوي، لكن البطولة الحالية مضغوطة للغاية ولا يوجد وقت طويل لمعالجة الأخطاء، والأهلي لم يحظى بالإعداد الجيد لتلك البطولة من الأساس.

وأضاف أن فريق صن داونز كان الأجهز قبل لقاء الأهلي السابق، كما أن اللاعبين كانوا مرهقين نتيجة السفر الطويل لمدة 9 ساعات، والرد دائمًا على أي مدرب يكون في الملعب فقط، وأي لاعب يتم اختياره للتشكيل عليه أن يبذل قصارى جهده.

وتوقع عماد النحاس التشكيل الأنسب للأهلي: "محمد الشناوي، وأكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وكهربا وبيرسي تاو".

وأكد أنه يجب على الفني التمهل في اشراك أكرم توفيق خصوصا أن العودة بعد العملية الثانية للصليبي تكون صعبة، لكن اللاعب كانت حالته مطمئنة خلال الوقت القصير الذي ظهر فيه خلال المباراة السابقة، والإصابة العضلية التي تعرض لها كريم فؤاد طبيعية.

وتمنى النحاس أن يفوز الأهلي على صنداونز، ولكن فرص الفريق الأحمر تصل لـ60% من أجل تحقيق الانتصار والصعود.