شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قرارات جديدة لمجلس إدارة نادي الزمالك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن 4 قرارات جديدة لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، والتي جاءت كالتالي..

1- إنشاء لجنة الاستثمار والتمويل وتنمية الموارد برئاسة محمد الإتربي وتفويضه في اختيار أعضاء اللجنة.

2- إنشاء لجنة قانونية برئاسة المستشار السيد عزت وتفويضه في اختيار الأعضاء وعرضها على مجلس الإدارة.

3- إنشاء لجنة هندسية برئاسة المهندس مجدي ميشيل، على أن يقوم بترشيح باقي أعضاء اللجنة وعرضها على مجلس الإدارة.

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4- تفويض الكابتن حسين لبيب والمهندس هشام نصر ومحمد الإتربي لدراسة ملف فرع النادي بـ6 أكتوبر، ومراجعة جميع الاتفاقات التي قد تكون أبرمت في هذا الشأن، وإعداد الدراسة اللازمة واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للقانون واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.