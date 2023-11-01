شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواصل الاستعداد لـ بيراميدز.. والرمادى يعالج ظاهرة إهدار الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى اليوم الأربعاء، الاستعداد لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة من دورى Nile.

ورفض أيمن الرمادى منح اللاعبين راحة بعد السقوط أمام طلائع الجيش بهدف نظيف فى الجولة الخامسة من دورى Nile، وواصل الفريق الاستعداد خاصة أن ضيق الوقت حال دون ذلك.

وبدأ أيمن الرمادى فى تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام طلائع الجيش والتى تلقى فيها الخسارة الفريق من كرة عرضية فقد الفريق فيها الرقابة على مهاجم الطلائع ليسجل بسهولة.

وكما وضع أيمن الرمادى تدريبات تخصيصة للمهاجمين للعب على الجول من أكثر من مكان بجانب العمل على استغلال العرضيات التى يرسلها الظهيران لجون إيبوكا وأحمد ياسر ريان، وطلب من المهاجمين ضرورة استغلال الفرص التى تتيح لهم أمام مرمى المنافسين.

ويدرس أيمن الرمادى إحداث بعض التغييرات فى الجزء الهجومى بالدفع بأحمد ياسر ريان فى التشكيل الأساسى بجوار جون إيبوكا واللعب بثنائى هجومى أمام بيراميدز فى المباراة المقبلة.