أبها يقصي الهلال من ثمن نهائي كأس الملك

الرياص - اسماء السيد - أقصى فريق أبها مستضيفه الأهلي من ثمن نهائي كأس الملك بنتيجة 2 / 1، عقب مباراة شهدت طرد لاعبين من صفوفه.

وكانت المفاجأة أن يتجاوز أبها ظروف النقص العددي، إذ أكمل المواجهة بـ9 لاعبين بعد منح زكريا سامي البطاقة الحمراء في الدقيقة 53 من شوط المباراة الثاني عقب عودة الحكم لتقنية الفيديو المساعد، قبل أن يمنح كامانو بطاقة صفراء ثانية، ثم الحمراء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وسجل أحمد عبده هدفًا في اللقاء لصالح فريقه أبها مع الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لكن رياض محرز أحرز التعادل سريعًا، بهدف قبل صافرة نهاية الشوط الأول.

وسجّل إيكامبي العدف الثاني لأبها بعد حادثة الطرد في الدقيقة 67، وكاد يسجّل ثالث، لكن، يتم احتسابه بالعودة إلى تقنية الفيديو المساعد ما أدى إلى إلغائه.