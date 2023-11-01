شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان يحتفل بعيد ميلاده الـ"60" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أحمد سليمان، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق وعضو مجلس إدارة نادى الزمالك اليوم الاربعاء بعيد ميلاده الـ60، حيث إنه من مواليد 1 نوفمبر عام 1963.

أحمد سليمان بدأ مشواره حارسا للمرمى فى نادى الزمالك لكن الإصابة أبعدته عن الملاعب مبكرا ليتجه للتدريب، ويكون من أبرز مدربى حراس المرمى فى تاريخ مصر، عمل فى الزمالك مع الجنرال محمود الجوهرى وحصل مع القلعة البيضاء على بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى وبطولة أفريقيا أبطال الكأس وكأس السوبر الأفريقى.

كما تولى سليمان منصب مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى للشباب مع شوقى غريب وحصل على بطولة أفريقيا وثالث العالم بالأرجنتين، وكان مدربا لحراس الجيل التاريخى مع حسن شحاتة، والذى حقق بطولات أمم أفريقيا 2006 و2008 و2010، وكان له دور فى تميز الحراس حسين السيد ونادر السيد ومحمد صبحى وشريف إكرامى والأسطورة عصام الحضرى.

وتوجه أحمد سليمان للعمل الإدارى بخوض انتخابات الزمالك وفاز بالعضوية وخاض انتخابات رئاسة القلعة البيضاء ولم يوفق، قبل أن يفوز بعضوية مجلس القلعة البيضاء فى الانتخابات الاخيرة.