بيراميدز يخطط لتوجيه ضربة جديدة لـ الزمالك

يخطط مسئولو نادي بيراميدز لتوجيه ضربة جديدة لنظيره الزمالك، بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين من الفريق الكروي الأول لتدعيم صفوفه.

وكان نادي بيراميدز قد تعاقد مع ثنائي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الماضي، يوسف أسامة نبيه، وسيف فاروق جعفر في صفقة انتقال حر.

وأكدت تقارير إعلامية، أن نادي بيراميدز يخطط للتعاقد مع ثلاثي الزمالك أحمد فتوح الظهير الأيسر، ومحمد صبحي حارس المرمى، والمدافع محمد عبد الغني لاعبي الفريق الكروي الأول في صفقة انتقال حر.

اقرأ أيضا.. إدارة الزمالك تصدر 4 قرارات جديدة.. تعرف عليها

وينتهي تعاقد الثلاثي أحمد فتوح ومحمد عبد الغني ومحمد صبحي بنهاية الموسم الجاري، فيما لم يتم حسم التجديد لفريق الزمالك حتى الآن.

وأوضحت التقارير، أن إدارة نادي بيراميدز ستقوم بتقديم عرض مغري لثلاثي الزمالك وهم صبحي وفتوح، وعبد الغني، مع الزمالك، في حال عدم التجديد، لتدعيم صفوفه.