موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة.

ويستعرض لكم موقع “كورة 365” موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

ويخوض مانشستر يونايتد المباراة بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها من نظيره السيتي في ديربي الدوري الإنجليزي بثلاثية نظيفة.

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وستقام مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد، اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وستنطلق أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية والربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أولد ترافورد.

وسيتم بث أحداث مباراة اليونايتد ضد نيوكاسل، عبر قناة bein sports ، الناقل الحصري لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، جوني إيفانز.

خط الوسط : سفيان أمرابط، سكوت ماكتوميناي، كريستيان إريكسن، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد.