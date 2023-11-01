رد رسمي من وكيل محمد شريف بخصوص عودته إلى الاهلي

رد سيد مصطفى، وكيل أعمال محمد شريف، مهاجم النادي الاهلي السابق والخليج السعودي الحالي على أنباء عودته إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان محمد شريف قد رحل عن صفوف النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى الخليج السعودي، بعقد يمتد لمدة موسمين مقبلين.

وقال سيد مصطفى في تصريحات تلفزيونية: “هناك أنباء ترددت خلال الساعات الماضية، بخصوص عودة محمد شريف إلى صفوف الاهلي مرة ثانية”.

اقرأ أيضا.. وقت إضافي أم ركلات ترجيح.. ماذا يحدث حال تعادل الاهلي وصن داونز ؟

وأشار إلى تعجبه من تلك الأنباء المتداولة، في ظل رغبة محمد شريف في النجاح مع الخليج، والبقاء بالدوري السعودي.

وأوضح: “محمد شريف انتقل للخليج السعودي منذ 3 أشهر فقط، ومجلس الإداراة منحه ثقة كبيرة، وهو يرغب في تحقيق النجاح في دوري روشن، فكيف يعود؟”.

واختتم: “الحديث عن عودة محمد شريف إلى النادي الاهلي مرة ثانية عاري تمامًا من الصحة، ولم يحدث أي تواصل مع اللاعب من قريب أو من بعيد”.