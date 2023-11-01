شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الهوكى أمام زامبيا فى البطولة الأفريقية بجنوب أفريقيا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر لرجال الهوكى نظيره زامبيا اليوم الأربعاء فى إطار ثالث مواجهاتهه بالبطولة الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، بعدما حصل الفراعنة على راحة من المباريات أمس الثلاثاء .

فاز منتخب مصر على غانا بنتيجة 1/ 0 فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية بعد الفوز على كينيا بنتيجة 2 /0 الأحد فى أولى مواجهاته بالبطولة.

وتضم قائمة منتخب مصر فى البطولة كلا من اللاعبين، أحمد جمال وأحمد عبد الحكيم وأحمد محمد وأشرف سعيد ومحمد جمال وحسام الدين رجب وحسام محمود وسعيد أحمد وعمرو سيد وكريم عاطف ومحمد أحمد على ومحمد نصر ومحمود حسين ومحمود ممدوح ومصطفى رجب ومصطفى طارق ومصطفى منصور.

ويرأس بعثة المنتخب رامى محمد بدر عضو مجلس الإدارة ويقود المنتخب فنيا طاهر نذير ومعه أنيس محمد مدرب عام وأحمد عز مدير الفريق.